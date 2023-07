DC Universe, l'interprete di Kratos in God of War sarà Darkseid?

Il nuovo DC Universe condotto da James Gunn e Peter Safran debutterà ufficialmente tra qualche tempo con Superman: Legacy, dando il via ad una versione tutta nuova per il franchise al cinema. Tutt'ora però sono già in circolazione diverse voci e rumors su quali attori utilizzare per dare vita ai personaggi più iconici di questo universo.

Di recente infatti, i fan di God of War, videogioco d'azione realizzato dai Santa Monica Studios con protagonista Kratos, il Dio della guerra, vedrebbero bene proprio l'interprete di quest'ultimo per coprire il ruolo del super villain Darkseid, l'equivalente di Thanos nell'universo cinematografico Marvel.

C'è da dire che il DC universe è nel caos ormai da un decennio, a partire dal 2013 con L'Uomo D'Acciaio infatti, ben pochi sono stati i prodotti che hanno saputo conquistare il pubblico di appassionati. Uno su tutti però è stato certamente la riproposizione del film Justice League realizzato da Zack Snyder.

La versione da ben quattro ore della pellicola originariamente realizzata da Joss Weadon infatti, propone uno sguardo maggiormente approfondito a Darkseid, offrendo agli appassionati un accenno di quello che "sarebbe potuto essere", se tutto il progetto non fosse ormai andato a monte.

Ecco quindi che dato l'aspetto fisico e la caratterizzazione dell'antagonista, molti hanno pensato a Christopher Judge per interpretarlo nel nuovo universo di James Gunn.

In attesa di sapere con certezza a chi andrà questa parte ci chiediamo, c'è spazio anche per Blue Beetle nel nuovo universo DC? Oltretutto, sapevate che ormai The Flash è ufficialmente un flop?