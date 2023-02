DC Universe, un'infografica riassume tutti i progetti annunciati da James Gunn!

La giornata di ieri è stata fondamentale per Warner Bros. Discovery che ha visto svelato il suo nuovo progetto di universo condiviso per quanto riguarda gli adattamenti dai fumetti DC. Il nuovissimo DC Universe di James Gunn partirà ufficialmente l'anno prossimo con Creature Commandos, ma entrerà davvero nel vivo nel 2025 con Superman: Legacy.

Come spiega bene quest'immagine postata sul web, quest'anno vedrà l'arrivo dei quattro film DC prodotti e sviluppati prima dell'arrivo di Gunn e Peter Safran e dell'instaurazione dei nuovi DC Studios. Quindi ci sarà Shazam! Furia degli dei che condurrà all'arrivo questa estate di The Flash, cui spetterà il compito di resettare completamente l'universo narrativo inaugurato da L'uomo d'acciaio di Zack Snyder nel lontano 2013.

Dopodiché sarà la volta dei successivi due film dell'ex-DCEU, e qui l'attesa è davvero moltissima dato che bisognerà capire in che modo film come Blue Beetle e Aquaman e il Regno Perduto si integreranno al nuovo DC Universe di James Gunn oppure se anche queste due pellicole verranno dimenticate in fretta una volta iniziato il nuovo corso.

Il primo progetto, scritto interamente da Gunn, che inaugurerà i DC Universe sarà appunto Creature Commandos, serie animata in sette episodi che arriverà in streaming su HBO Max e che sarà collegata agli altri progetti, in quanto Gunn ha confermato il crossover con Waller; quest'ultima è una serie spin-off con al centro il personaggio di Amanda Waller (Viola Davis) già comparso sia in Suicide Squad di David Ayer che nel soft reboot di Gunn The Suicide Squad; Davis ha avuto un cameo anche nella serie Peacemaker, dello stesso regista, e a quanto pare la serie spin-off sarà ambientata tra la prima stagione di Peacemaker e la seconda (che deve ancora essere annunciata).

Di seguito potete visualizzare anche voi l'infografica con tutti i progetti annunciati ieri, compresi quelli cosiddetti DC Elseworlds, che comprendono The Batman - Part II e Joker 2.

Con queste premesse, l'attesa è veramente alle stelle!