DC Universe, Henry Cavill potrebbe tornare in un ruolo diverso da Superman?

Le ultime ore in casa DC sono state piuttosto turbolente, in particolare dopo l'annuncio dell'addio di Henry Cavill al ruolo di Superman. Il motivo è la scelta della coppia Gunn-Safran di dedicarsi ad una versione più giovane di Clark Kent, mettendo in questo modo alla porta l'interprete del personaggio negli ultimi film.

Il saluto di Henry Cavill a Superman è arrivato anche tramite i social, con una lunga dichiarazione dell'attore. Tuttavia, il legame tra Cavill e DC potrebbe non essere finito del tutto.

È stato lo stesso James Gunn a sottolineare l'incontro con Cavill, con il quale 'hanno parlato di una serie di interessanti possibilità di lavorare insieme in futuro'.



Ecco la dichiarazione ufficiale di James Gunn sul futuro del DC Universe:"Io e Peter abbiamo una lista DC pronta per partire, della quale non potremmo essere più al settimo cielo. Saremo in grado di condividere alcune entusiasmanti informazioni sui nostri primi progetti all'inizio del nuovo anno. [...] Tra quelli in lista c'è Superman. Nelle fasi iniziali, la nostra storia si concentrerà su una parte precedente della vita di Superman, quindi il personaggio non sarà interpretato da Henry Cavill".



E la reazione di Henry Cavill? Ecco le sue parole:"Ho appena avuto un meeting con James Gunn e Peter Safran ed è una triste notizia per tutti" ha dichiarato l'attore prima di annunciare che non tornerà nei panni di Superman. Soltanto poche settimane fa veniva annunciato il ritorno di Henry Cavill nei panni di Clark Kent.

In quale altro ruolo potrebbe tornare Henry Cavill nell'universo DC?