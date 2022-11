DC Universe: Henry Cavill non avrebbe ancora trovato un accordo per tornare come Superman

Il ritorno a sorpresa di Henry Cavill nei panni di Superman nella scena post-credit di Black Adam ha entusiasmato i fan di tutto il mondo, che ora aspettano di rivedere l'eroe nei prossimi capitoli del DC Universe.

Ma sebbene il tutto sia stato confermato anche dallo stesso attore in più di un occasione, ore le cose non sembrerebbero essere così certe come lo erano fino a pochi giorni fa. Infatti, come riportato da The Wrap, numerosi addetti ai lavori a conoscenza della situazione avrebbero confermato che al momento non ci sarebbero sceneggiatori e registi collegati al progetto e che non esisterebbe nessun accordo formale con Cavill per il ritorno.

Secondo un altro insider, Warner non si sarebbe ancora sbilanciata su un eventuale progetto con Cavill protagonista. Come sappiamo, James Gunn e Peter Safran sono ora a lavoro per stilare le linee guida del DC Universe, che verranno rivelate presto e che andranno a definire i prossimi anni cinematografici del franchise. Ma Superman né farà davvero parte? Stiamo parlando al momento di rumor e vi invitiamo quindi a prenderli con le pinze.

In attesa di prossimi aggiornamenti, vi ricordiamo che nelle ultime settimane Henry Cavill ha annunciato l'addio a The Witcher, cosa che in molti hanno associato proprio al suo ritorno nei panni di Superman.