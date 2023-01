DC Universe, Gunn e Safran su Jason Momoa: 'Lobo? Decideremo dopo Aquaman 2'

I fan DC non vogliono dire addio a Jason Momoa: nonostante le recensioni generalmente piuttosto traballanti riservate ai film del vecchio franchise, in molti sembrano essersi affezionati all'ex-star di Game of Thrones, che da tempo è stata tirata in ballo per tornare nei panni di Lobo. Ma come stanno davvero le cose?

A parlarne, nel giorno dei grandi annunci a tema DC Universe, sono stati proprio James Gunn e Peter Safran, che pur negando che all'attore possa venir chiesto di interpretare due personaggi non hanno, effettivamente, smentito la possibilità di parlare di un possibile cambio d'abito.

"Jason non interpreterà due personaggi, nonostante ciò che voi ragazzi pensate" sono state le perentorie parole di James Gunn, che ha poi aggiunto di trovarsi comunque molto bene con l'attore di Dune. Ad intervenire è stato poi Peter Safran, che si è lasciato andare a un'apertura neanche troppo timida: "È troppo presto, guardate... Jason ha sempre immaginato Aquaman come una trilogia. Ma guardate, lui ama Lobo. È stato davvero chiaro anche su questo. Non interpreterà due personaggi, ma nessuna decisione è stata ancora presa" ha spiegato il produttore.

"Ne riparleremo dopo Aquaman 2" ha quindi chiosato James Gunn. Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere il buon Jason nei panni di Lobo? Diteci la vostra nei commenti! Dave Bautista, intanto, si è già proposto come Lex Luthor per il DC Universe.