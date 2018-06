DC Universe: il film su Deathstroke? Pare che non lo vedremo troppo presto!

Probabilmente dovremo aspettare più un paio d'anni prima di vedere il "solo" movie su Deathstroke sul grande schermo, parola di regista, Gareth Evans.

Il Deathstroke di Joe Manganiello entrerà in fase di produzione, come lo stesso regista ha affermato, dopo la fine di uno show tv al quale sta lavorando e dunque non prima del 2020. Evans ha diretto il film d'azione (acclamato dalla critica), intitolato The Raid, e ha recentemente risposto ad un fan che voleva conoscere il suo coinvolgimento nei prossimi piani dei prodotti a marchio DC dicendo che ha da fare parecchio adesso. Dunque chissà quando vedremo il villain di Batman nel suo film singolo!

C'è sempre la possibilità di vedere il personaggio nel prossimo film su Batman, quello che dirigerà Matt Reeves, ma certamente i fan DC si aspettavano qualcosa da Deathstroke prima di 3 o 4 anni, voi che ne dite?