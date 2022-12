DC Universe, quale sarà il film che chiuderà il vecchio corso?

Anno nuovo vita nuova, ma soprattutto DC Universe nuovo: il franchise targato Warner è prossimo al completo rinnovamento ad opera di James Gunn e Peter Safran, ma prima ci saranno da chiudere tutte le pratiche relative a quell'universo cinematografico ufficialmente ancora in corso. Quale sarà, dunque, il finale del (fu) DC Extended Universe?

Mentre James Gunn promette sinergia con DC Comics per il futuro del franchise, infatti, Warner Bros. Discovery prepara le ultime cartucce da sparare prima di dare il via al nuovo ciclo: stiamo parlando, nella fattispecie, di Aquaman: The Lost Kingdom, Shazam! Fury of the Gods, Blue Beetle e, ovviamente, il tanto atteso e discusso The Flash.

Stando alla timeline delle uscite e salvo ripensamenti, l'addio al DC Extended Universe dovrebbe consumarsi in occasione di Aquaman: The Lost Kingdom, ultima release programmata dalla produzione: negli ultimi mesi si è però diffusa la convinzione che sarà il film sull'eroe (momentaneamente) interpretato da Ezra Miller a fungere da trigger per il reboot del franchise tramite espedienti narrativi non ancora meglio precisati.

Fa sorridere pensare che proprio Jason Momoa, a cui spetterà il compito di far calare il sipario sul DCEU, sia il più quotato per un ritorno in un nuovo ruolo (si parla soprattutto di Lobo): per questi discorsi, comunque, ci sarà tempo e luogo. Mentre i fan attaccano, intanto, Zachary Levi difende James Gunn e Peter Safran, chiedendo pazienza prima di giudicare il loro operato.