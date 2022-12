Dc Universe: i fan vogliono Condiment King, ma James Gunn si tira indietro

Al DC Universe non mancano certo i personaggi su cui puntare, soprattutto per quanto riguarda il fronte villain: a dimostrazione di ciò ci sono film come The Suicide Squad e serie come Peacemaker, prodotti partoriti entrambi dallo stesso James Gunn che ora dirige tutta la baracca. Perché, dunque, non sperare in qualche sorpresa?

Mentre una fan-art immagina Nicolas Cage nei panni di Superman, dunque, qualcuno ha per il regista di Guardiani della Galassia la più stramba delle richieste: non un supereroe qualunque e neanche un villain qualunque, ma nientemeno che... Condiment King!

Di chi si tratta? Di un villain decisamente singolare creato per Batman: The Animated Series con l'intento di parodiare i villain altrettanto buffi e tutt'altro che minacciosi con cui il nostro giustiziere mascherato si trovava spesso ad avere a che fare nei fumetti degli anni '60. Il povero Condiment King non ha (comprensibilmente) mai ricevuto un adattamento live-action, ma secondo qualcuno potrebbe essere proprio James Gunn a rendergli giustizia.

"No" è stata infatti la lapidaria risposta del regista a chi gli chiedeva la promessa di utilizzare, prima o poi, il personaggio in un prodotto live-action. Niente speranze per Condiment King, dunque? Staremo a vedere! A proposito di James Gunn, intanto, anche Kevin Feige ha finalmente rotto il silenzio sul nuovo presidente di DC Studios.