DC Universe, i fan implorano James Gunn:'Grant Gustin è il miglior Flash'

Dopo le vicissitudini con Ezra Miller parecchi fan di The Flash sembrano non avere più dubbi: è Grant Gustin l'attore ideale per interpretare Barry Allen, anche nel nuovo corso di James Gunn e Peter Safran. Sui social fioccano gli appelli degli appassionati nei confronti del regista di Superman: Legacy in favore di Gustin.

In attesa di nuovi annunci nel DC Universe, l'attenzione si sposta sui possibili futuri protagonisti del franchise. Grant Gustin è senza dubbio l'attore più popolare associato al personaggio DC grazie alla sua performance nella serie tv The Flash dell'Arrowverse, conclusasi lo scorso anno. Gli elogi si concentrano soprattutto sulla profondità della sua caratterizzazione, dalla personalità di Barry Allen ai difetti e dilemmi morali che costellano la sua intensa vita.



Ezra Miller era una scelta che aveva portato entusiasmo tra i fan ma il pessimo riscontro dei film nei quali ha recitato e i numerosi problemi extra set che hanno rischiato più volte di interrompere definitivamente i lavori o concretizzare un cambio radicale nel cast hanno affossato l'appeal di Miller ai minimi termini.

Anche per questo motivo perché la star dell'Arrowverse sta ricevendo così tanti attestati di stima da parte dei fan.

Inoltre, Grant Gustin tornerebbe in The Flash per James Gunn, come lui stesso ha ammesso ad un fan sui social e la sua risposta non ha fatto altro che aumentare l'entusiasmo degli appassionati.

Sarà davvero Grant Gustin il prossimo (vecchio) nuovo The Flash? Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.