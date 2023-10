DC Universe, i fan hanno le idee chiare: vogliono Grant Gustin come nuovo Flash!

Alcuni rumour indicano un recast dell’intera Justice League da parte di James Gunn. L’attore che con molta probabilità non interpreterà più il suo ruolo è Ezra Miller, costantemente al centro delle polemiche, e molti fan hanno già indicato il suo successore.

Miller non sarà più l’interprete del velocissimo supereroe, e numerosi utenti sui social hanno riaperto ufficialmente la campagna per il cast di Grant Gustin come prossimo The Flash. Un fan scrive: “Fermate la ricerca, tutti vogliono Grant e lo abbiamo già visto avere successo in questo ruolo. Se non vuole, questo è un conto, ma se lui ci sta, io ci sto". In generale Gustin è reputato come l’unico attore in grado di ridare lustro al personaggio, già interpretato nelle varie serie Tv dell’universo DC.

Proprio l’attore in un’intervista con USweekly ha parlato di possibili progetti futuri che lo vedrebbero nel ruolo di The Flash:

“Al momento non so come funzionano le cose, ovviamente. Ma se qualcuno mi chiamasse oggi o domani e mi dicesse: 'Ehi, abbiamo un'idea fantastica per Flash', ovviamente accetterei la telefonata e ascolterei l'idea. E credo che questo sia un personaggio, a prescindere dal fatto che io possa interpretarlo di nuovo, a cui sarò probabilmente legato più di qualsiasi altro personaggio nella mia carriera, per il resto della mia vita. Quindi ascolterò sempre qualsiasi proposta di Flash".

Aldilà del valzer di attori progettato da James Gunn, circolano anche alcuni rumour riguardanti l’ingresso del regista Matthew Vaughn all’interno del DCU.