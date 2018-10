DC Universe: ecco la schedule ufficiale della piattaforma streaming, si parte con Titans

Manca ormai poco più di una settimana al lancio di DC Universe, il servizio streaming di DC Comics e Warner Bros. Durante la world premiere di Titans al New York Comic Con è stata rivelata la schedule ufficiale della piattaforma.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, mostra un calendario che va da ottobre 2018 a dicembre 2019, rivelando la data di uscita di tutti gli show annunciati in precedenza. Purtroppo quest'anno il servizio offrirà ai fan DC solamente Titans, serie che debutterà il 12 ottobre. D'altra parte, però, il 2019 porterà con sé ben 6 serial originali.

Il primo show che esordirà nell'anno nuovo sarà Young Justice: Outsiders, che sarà però diviso in due parti: la prima da gennaio a febbraio mentre la seconda non debutterà prima di giugno. Tra le due parti, a febbraio, esordirà Doom Patrol, serie spin-off di Titans.

L'atteso show su Swamp Thing debutterà invece per la fine di maggio e andrà in onda fino all'inizio di settembre, seguito dalla serie Stargirl di Geoff Johns. Per la serie animata su Harley Quinn, che vedrà Kaley Cuoco come doppiatrice della protagonista, dovremo aspettare ottobre dell'anno prossimo.

Facciamo notare che il calendario del DC Universe potrebbe essere soggetto a cambiamenti, come appuntato nell'immagine. In attesa della release di Titans, fateci sapere quale show attendete di più nei commenti!