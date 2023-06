DC Universe, c'è spazio anche per Blue Beetle con Xolo Maridueña?

James Gunn e Peter Safran stanno lavorando al prossimo DC Universe e tra i papabili a rimanere all'interno del progetto ci sarebbe anche Blue Beetle e la sua star Xolo Maridueña. Probabilmente Gunn e Safran aspetteranno di vedere come verrà accolto Blue Beetle al cinema, dopo la distribuzione prevista nel mese di agosto.

Secondo The Hollywood Reporter, Blue Beetle rientrerebbe tra le presenze probabili:"Non è chiaro quanto sia percezione e quanto realtà. Entrambi i dirigenti hanno affermato che alcuni attori dell'universo attuale potrebbero rimanere, e uno che sembra molto probabile è Xolo Maridueña, il cui personaggio Blue Beetle ha stretti legami nei fumetti con Booster Gold".



Xolo Maridueña ha parlato apertamente della volontà di rimanere nel DC Universe di Gunn e Safran e di essere pronto a nuovi progetti sul personaggio insieme al regista Angel Manuel Soto e il team. Non perdetevi il trailer di Blue Beetle.



In Blue Beetle, il neolaureato Jaime Reyes (Xolo Maridueña) tornerà a casa pieno di aspirazioni, scoprendo che qualcosa è davvero cambiato in maniera drastica e niente è rimasto come l'aveva lasciato.

Alla ricerca di uno scopo nel mondo, Jaime si ritrova in possesso di un'antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Nel cast del film anche Adriana Barraza, Damián Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine e Susan Sarandon.



Nel frattempo è stata pubblicata una nuova immagine ufficiale di Blue Beetle, in attesa di vedere il film nelle sale.