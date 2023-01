DC Universe, Dave Bautista vuole essere il Lex Luthor di James Gunn!

Dopo aver confermato che non sarà il nuovo Bane, a Dave Bautista è stato fatto notare nel corso di un'intervista concessa a ComicBook, che potrebbe comunque interpretare la parte di Lex Luthor, nemesi di Superman, nel nuovo DC Universe che prenderà forma nei prossimi anni grazie a James Gunn we Peter Safran. L'attore ora non riesce a non pensarci.

Come sappiamo, James Gunn dovrebbe annunciare oggi i primi progetti che andranno a comporre il suo nuovo DC Universe. Oltre alle potenziali trame e ai personaggi che intende adattare, Gunn ha accennato agli attori che intende ingaggiare per dare vita a questo reboot dell'universo cinematografico DC, accennando in particolare al fatto che "probabilmente" lavorerà con il cast di Guardiani della Galassia nel suo "nuovo lavoro".

In seguito a questo cenno, gli occhi si sono immediatamente posati su Dave Bautista. Oltre all'amicizia di lunga data tra Bautista e Gunn, l'ex-wrestler diventato attore ha spesso sottolineato il suo desiderio di vestire i panni di un personaggio della DC, in particolare quelli di Bane. Mentre la finestra di Bane potrebbe essersi chiusa definitivamente, in una nuova intervista gli è stata proposta un'opzione secondaria: Lex Luthor.

"Non ci avevo mai pensato!", ha risposto Bautista all'ipotesi del giornalista. "E ora non riuscirò a smettere di pensarci". L'attore, quindi, ha proseguito: "Non avevo mai pensato di interpretare quel personaggio. Appena ho visto quella foto di me stesso accanto a Lex Luthor ho pensato: 'Amico, è davvero interessante'. È interessante per me. Sarei assolutamente pronto a farlo, James Gunn".

Nel frattempo, tra i primi progetti che dovrebbero essere annunciati oggi da Gunn dovrebbe figurare anche il nuovo film su Superman con protagonista un Clark Kent più giovane nei suoi primi anni a Metropolis come giornalista del Daily Planet. Di conseguenza, dovrebbe esserci un'interprete più giovane anche per la giornalista Lois Lane e tutti gli altri personaggi del canone di Superman.