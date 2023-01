DC Universe, Dave Bautista non sarà Bane: 'Servono attori più giovani'

Quando James Gunn ha preso in mano le redini del neonato DC Universe, le voci circa la possibilità di veder coinvolte nel franchise le vecchie conoscenze del regista hanno inevitabilmente proliferato: uno dei maggiori indiziati è stato Dave Bautista, che in queste ore ha però negato di aspirare al ruolo di Bane.

Mentre i fan già mettono il veto a Chris Pratt nel DC Universe, infatti, il Drax di Guardiani della Galassia ci spiega: "Ho avuto delle conversazioni con James al riguardo, ma penso che per la direzione che lui sta prendendo, cioè quella di fare un completo reboot dell'universo, ripartirà da capo e con elementi più giovani e penso sia necessario fare così".

"Penso che per rivitalizzare il DC Universe ci sia bisogno di ripartire da zero, e devi farlo con attori più giovani. C'è bisogno di pianificare i prossimi 15 anni, e non puoi fare una cosa del genere con me. Lo capisco e devo dire che lo apprezzo, perché non voglio interpretare un personaggio a cui non potrei rendere giustizia. Non penso che a questo punto della mia carriera potrei rendere ancora giustizia a Bane" ha quindi proseguito Bautista. Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere l'ex-wrestler nei panni di Bane? Diteci la vostra nei commenti! Gunn, intanto, è già pronto a fare grandi annunci in chiave DC Universe.