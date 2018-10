DC Universe: cosa sta accadendo con i personaggi di Batman e Superman?

Per anni, la Warner Bros. Pictures ha sfornato solo pellicole dedicate ai personaggi di Batman e di Superman, venendo anche criticata per l'ignorare totalmente gli altri characters originati nei fumetti della DC Comics.

Adesso, invece, sembra tutto il contrario. Sebbene in fase di sviluppo ci sia The Batman di Matt Reeves, il futuro dei due personaggi al cinema è piuttosto 'confuso' al momento. Come ha svelato Variety nel suo report riguardo il posticipo delle riprese di Flash, la Warner Bros. non avrebbe piani per altre pellicole dedicate ai personaggi di Batman e di Superman.

Variety continua a confermare le uscite di scena sia di Ben Affleck e di Henry Cavill nei ruoli dei due supereroi della DC. A quanto pare, sebbene Affleck abbia affermato di voler interpretare l'Uomo Pipistrello quantomeno per un altro film, la Warner starebbe attivamente cercando un nuovo attore per la parte e procedere con un recasting del personaggio; la sua situazione personale, inoltre, non aiuterebbe.

Per Superman, la Warner non sarebbe affatto interessata a dei sequel de L'Uomo D'Acciaio e, nonostante non stia cercando un nuovo volto per il personaggio, la tensione tra lo studio e Cavill - nonostante le 'semi-smentite' di qualche settimana fa - sarebbe nota.

Quale darà, dunque, il futuro per i due supereroi?