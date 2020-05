DC Universe, il cinecomic più disprezzato è tra i più visti in streaming del 2020

In lockdown, magari, i californiani hanno deciso di dare una seconda occasione al film preso persino in giro e detestato da Ryan Reynolds , potendolo guardare in streaming su piattaforma come Netflix o Amazon Prime Video . Questo non vuole dire ovviamente che lo abbiamo apprezzato ma nemmeno il contrario, solo che il film è stato effettivamente visionato molte volte nello stato americano, tanto da raggiungere il primato sul territorio . I fan, dicevamo, sono rimasti così colpiti da questa notizia che si sono riuniti via Twitter per esprimere il loro stupore con diversi tweet , alcuni anche divertenti, seguendo d'altronde l'atteggiamento di Reynolds nei confronti del cinecomic. Ve ne riportiamo qualcuno in calce, ma via social ne potete trovare davvero a centinaia sulla notizia. C'è anche la mappa dell'intero sondaggio, dove a ogni stato degli USA corrisponde un film , quello poi più visto in streaming da fine febbraio a oggi. Fateci sapere cosa ne pensate. Nel frattempo vi lasciamo alla recensione di Lanterna Verde .

Here are the most streamed movies for every state since the month of March.



Why the fuck is California watching green lantern so much pic.twitter.com/2Bwt0WDL2V — Horny punishment man (@soloman_bt) May 29, 2020

Strange...I live in California and I also was thinking about watching Green Lantern as well 🤔 — Sagittarius (@JRsagittarius) May 30, 2020

@Harlack the whole state of California is Team “Green Lantern is actually not THAT bad of a movie” — The Other Vincent (@Vinnie_samma) May 30, 2020

A better question is why the heck are they watching Juwanna Mann in Delaware? Lmaooo — white mamba 24 (@lakrnation) May 30, 2020