DC Universe, Bryan Cranston diventa il commissario Gordon in una nuova fan-art

Con un DC Universe da (ri)fondare c'è da ripensare ovviamente tutti i personaggi chiave di Gotham e dintorni, che si tratti di supereroi o di "semplici" spalle: certo, il pensiero corre subito ai vari Batman e Superman, ma cosa sarebbe il nostro giustiziere mascherato, ad esempio, senza il supporto di un commissario Gordon?

Dopo aver ammirato il Batman di Jensen Ackles in una fan-art saltata fuori alcuni giorni fa, ecco dunque che qualcuno sposta l'attenzione proprio sull'uomo che più di tutti prova, quantomeno per vie legali, ad evitare che Gotham sprofondi nel baratro: ad essere chiamato in causa, stavolta, è un altro pezzo da novanta.

Stiamo parlando di Bryan Cranston, che in questa nuova fan-art veste impermeabile e occhiali del commissario precedentemente interpretato da colleghi del calibro di Gary Oldman e Jeffrey Wright: lo stesso Cranston, d'altronde, ha già prestato la voce a Gordon in occasione del film animato Batman: Anno Uno uscito nel 2011 come adattamento della celebre graphic novel di Frank Miller.

L'ex-Walter White di Breaking Bad fa decisamente la sua figura anche in questa versione, non trovate? Chissà che a James Gunn e Peter Safran l'idea non possa effettivamente cominciare a interessare! Soliti noti a parte, comunque, Kumail Nanjiani vuole un film su Ambush Bug nel DC Universe.