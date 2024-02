'Il DC Universe ti aspetta': Ex star di Supergirl si congratula con Milly Alcock

Milly Alcock sarà la nuova SuperGirl del DCU, e piovono congratulazioni nei suoi confronti, adesso anche da una ex interprete della super-eroina.

Helen Slater, ex interprete di Supergirl, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui si congratula con Alcock per il traguardo. Questa la caption che accompagna l’immagine: “Congratulazioni alla luminosa Milly Alcock, la prossima Supergirl! L'universo DC ti aspetta! Sarai FANTASTICA.”

Anche il creatore del fumetto originale Supergirl: Woman of Tomorrow, Tom King, ha espresso soddisfazione per la scelta dell’attrice: “Un casting perfetto. Non potrei essere più entusiasta di vedere Supergirl Woman of Tomorrow, il mondo costruito da @bilquis, portato in vita da questa incredibile attrice.” James Gunn ha invece commentato così la sua scelta: “Milly è una giovane attrice di grande talento e sono incredibilmente entusiasta che faccia parte del DCU. Sì, l'ho conosciuta per la prima volta in House of the Dragon, ma sono rimasto sbalordito dai suoi vari provini.”

In Supergirl: Woman of Tomorrow, la nostra protagonista “viaggia attraverso la galassia per celebrare il suo 21esimo compleanno, un viaggio nel quale sarà accompagnata dal suo fedele amico Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontrerà una giovane donna di nome Ruthye e rimarrà incastrata in una omicida ricerca di vendetta”

Nel frattempo, Matthew Vaughn si è dichiarato disponibile a dirigere Supergirl: Woman of Tomorrow.