DC Universe, arriva Mister Terrific? James Gunn fa sognare i fan con un nuovo post

È tempo di grandi cambiamenti nel DC (non più Extended) Universe: l'universo narrativo targato Warner Bros. Discovery godrà nei prossimi anni della cura James Gunn, che dopo gli ottimi risultati di The Suicide Squad spera di poter risollevare un franchise troppo spesso dato per morto, magari introducendo anche nuovi personaggi.

Mentre sembra chiaro che non ci sarà un multiverso DC in stile Marvel (non nell'immediato, almeno), è altrettanto prevedibile che parecchie saranno le new entry nei prossimi tempi: tra questi si fa spazio in queste ore il nome di Mister Terrific, apparentemente sponsorizzato dallo stesso James Gunn.

Senza commentare in alcun modo la cosa, infatti, il regista di Guardiani della Galassia ha pubblicato tramite il suo profilo Twitter un'immagine che ritrae proprio l'eroe DC finora mai ammirato sul grande schermo e apparso invece, per quanto riguarda il piccolo schermo, come importante alleato di Green Arrow negli show dell'Arrowverse.

Gunn si è dunque limitato a condividere l'immagine di cui sopra, senza proferire parola al riguardo: che la cosa non voglia dire nulla? Che si tratti semplicemente di un modo per stuzzicare la fantasia dei fan del franchise? Magari, chissà, il buon James ha invece davvero in serbo qualcosa per il futuro del personaggio! Nell'attesa di saperne di più, comunque, i fan si chiedono se il Superman di Henry Cavill meriti davvero l'amore dei terrestri.