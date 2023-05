DC Universe, Alexandra Daddario diventa la nuova Wonder Woman in una fan-art

Passano i giorni e il DC Universe di James Gunn e Peter Safran comincia pian piano ad assumere contorni sempre più concreti e ben definiti, ma nonostante ciò sono ancora molti i vuoti da colmare nel franchise nato dalle ceneri del DC Extended Universe e dello SnyderVerse: chi sarà, ad esempio, a dar volto a Wonder Woman?

Mentre James Gunn non chiude le porte ad un Black Superman per il futuro del DC Universe, dunque, qualcuno ha provato a risolvere il problema con l'espediente che più riesce a intrattenerci quando i giochi sono fermi: quello delle onnipresenti fan-art, che stavolta vedono protagonista Alexandra Daddario.

Dando un'occhiata ai social ci è infatti saltata all'occhio un'immagine che prende spunto da un'idea mica male per il casting della prossima Diana Prince, che in questa fan-art ha, come avrete intuito, il volto della star di True Detective e Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: una scelta che sicuramente non dispiacerebbe ai tanti fan della nostra Alexandra, alla quale toccherebbe però il compito decisamente importante di sostituire una Gal Gadot ormai iconica. Cosa ne pensate? Potrebbe essere la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti, e soprattutto non dubitate: secondo David Zaslav James Gunn è in missione per conto di Dio con il DC Universe!