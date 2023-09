DC, Timothée Chalamet è Nightwing per il DCU nella nuova fantastica fan-art

Con Aquaman e il Regno Perduto il DC Universe potrà finalmente cominciare a muovere i suoi primi passi in totale libertà rispetto all'ingombrante passato del franchise: James Gunn e Peter Safrano hanno ovviamente già in mente la direzione in cui muoversi, e magari contano già di introdurre nuovi personaggi come Nightwing.

Mentre si parla di un possibile ritorno della Wonder Woman di Gal Gadot, dunque, uno dei nomi più chiacchierati è sicuramente quello di Robin nella versione destinata a vestire i panni di Nightwing: il fantacasting è ovviamente in piena attività su questo fronte, con Timothée Chalamet che finora si è distinto come uno dei nomi più graditi da buona parte della fanbase.

Le fan-art, come sempre, non perdono tempo a metabolizzare i desideri dei fan e a tradurli, per quanto possibile, in qualcosa di più concreto: il protagonista stavolta è dunque proprio il già citato Timothée Chalamet nei panni di un possibile Nightwing del DC Universe, con tanto di costume blu e nero e mascherina d'ordinanza.

Cosa ne dite? Vi sembra una versione efficace o preferireste altri nomi rispetto a quello del protagonista di Dune e Chiamami col tuo Nome? Diteci la vostra nei commenti! Secondo alcuni, intanto, Robin potrebbe far parte anche del sequel di The Batman.