DC, The Rock al vetriolo sull'addio di Henry Cavill e il rilancio del franchise!

Sembra che The Rock non vedesse l'ora di affrontare il Superman di Henry Cavill. A parlare è stato lo stesso Dwayne Johnson che, durante lo "champagne carpet" degli Oscar ha parlato della rinascita dei DC Studios e dell'uscita di Henry Cavill dal rinnovato progetto di James Gunn e Peter Safran.

Johnson è salito sul palco del Dolby Theatre insieme a Emily Blunt per consegnare il premio per il miglior film d'animazione. Percorrendo il lungo stuolo di microfoni al di fuori del teatro, l'attore ha commentato il fatto che l'ultima apparizione del Superman di Henry Cavill sia proprio in Black Adam. "È quasi come quando hai una squadra di football professionista e il tuo quarterback vince i campionati e il tuo capo allenatore vince i campionati e poi arriva un nuovo proprietario e dice: 'Non il mio allenatore, non il mio quarterback'. Vado con qualcuno di nuovo" ha commentato.

Le parole al vetriolo di The Rock lasciano intendere che le cose, con la DC, non sembra si siano chiuse nel migliore dei modi. Prima del rilancio della divisione pare che The Rock avesse fatto pressione per un film Black Adam vs Superman sui vertici Warner indisponendo non poco presidente e vari amministratori delegati. Il fatto che nel nuovo progetto di Gunn non ci sia spazio per i due personaggi ha portato un pò di risentimento nelle parole di Dwayne Johnson che non ha preso benissimo la decisione dei piani alti.

Parlando di attori noti al mondo DC, Idris Elba ha parlato di un possibile ritorno nel franchise sperando di rivestire i panni di Bloodsport. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!