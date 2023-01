DC, The Rock avrebbe fatto pressione sui vertici Warner per un film Black Adam vs Superman

Fin dai primi momenti si è notato quanto The Rock ci tenesse al progetto di Black Adam. Forse anche troppo. Secondo alcuni rumor, l'attore avrebbe fatto direttamente pressione sul presidente della Warner Bros Discovery per ottenere una pellicola Superman Vs Black Adam.

Se in alcuni casi una piccola spintarella degli addetti ai lavori può dare una mano, in questa situazione, con molta probabilità, ha solo mescolato e confuso ancora di più le carte in tavola. Con DCEU pronto alla demolizione, sembra che le pressioni fatte da Johnson abbiano solo peggiorato il già crescente malumore dei vertici Warner Bros Discovery. Il terremoto della nuova gestione Gunn-Safran avrebbe portato addirittura ad una rivolta nel settore creativo dei DC Studios.

Insomma, prima dell'annuncio del licenziamento di Henry Cavill, sembra che i grandi capi già stessero lamentando un'eccessiva presa di potere da parte di The Rock sul personaggio di Black Adam. Invece di passare dai canali intermedi necessari, pare che Johnson abbia proposto la cosa direttamente al presidente causando un malcontento più che diffuso. L'annuncio della fine dell'era del personaggio è arrivato da parte dello stesso Johnson su Instagram che però non si sbilanciato più di tanto a riguardo.

Non sappiamo quali saranno i piani futuri di DC Studios ma quello che è più che sicuro è che l'universo di Batman di Matt Reeves rimarrà fuori da questa equazione continuando il suo percorso in solitaria, proprio come è cominciato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!