DC, svelati i piani per Wonder Woman 3: sarebbe stato un team-up con Batman di Ben Affleck

A dar credito alle ultime indiscrezioni trapelate online in queste ore riguardo la storia di Wonder Woman 3, film DC con Gal Gadot cancellato, dobbiamo correre ad aggiornare la nostra classifica dei migliori film di Batman che non sono mai stati realizzati.

Secondo il famoso insider Can we get some toast, infatti, Wonder Woman 3 sarebbe stato ambientato ai giorni nostri del DCEU, portando Diana nel presente dopo le avventure dei due film precedenti (il primo ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, il secondo durante gli anni 80) con una storia che avrebbe fatto seguito agli eventi del primo Justice League di Zack Snyder e al cameo di Wonder Woman in The Flash. Il film sarebbe stato un crossover con altri personaggi del mondo DC, con il Batman di Ben Affleck che avrebbe avuto una parte importante: "La versione di Patty Jenkin per il suo Wonder Woman 3 cancellato con Gal Gadot era ambientata ai giorni nostri del DCEU, dopo Justice League e il suo cameo in The Flash" ha scritto l'insider sulla sua pagina del social network X. "Avrebbe incluso tanti altri personaggi DC, uno dei quali era Batman di Ben Affleck."

Ricordiamo che, sebbene sia stato l'unico Cavaliere Oscuro a non godere di un suo film stand-alone dedicato, Ben Affleck detiene il record per il maggior numero di interpretazioni di Batman, con quattro apparizioni tra Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, Suicide Squad di David Ayer (nel quale l'attore compare in un doppio cameo, sia nei panni di Batman che in quelli di Bruce Wayne), Justice League e The Flash. Oltre all'apparizione nel cancellato Wonder Woman 3, l'attore ha anche girato delle scene per Aquaman & Il regno perduto, ma il suo cameo è stato cancellato e non arriverà al cinema quando il film uscirà il prossimo 20 dicembre.

Nel frattempo, continua la telenovela sul possibile ritorno di Gal Gadot come Wonder Woman nel DCU.