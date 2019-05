DC Super Pets: l'uscita del film animato rinviata dalla Warner al 2022

Warner Bros. ha deciso di posticipare l'uscita nelle sale di DC Super Pets, film d'animazione basato sulla serie di cartoni animati per bambini. Lo studio ha dichiarato che il film, precedentemente previsto nelle sale nel maggio 2021, è stato spostato al 22 maggio 2022. Il film è prodotto da Patty Hicks e diretto da Jared Stern e Sam Levine.

Basato sul franchise Capstone, DC Super Pets racconta le vicende degli amici pelosi appartenenti a personaggi noti come Batman, Superman e Wonder Woman; l'animale domestico di Diana Prince, ad esempio, è il canguro Jumpa.

Il prossimo film targato Warner Bros. e DC che arriverà sullo schermo sarà Joker, con protagonista Joaquin Phoenix nei panni di uno dei villain più riconosciuti e amati di tutti i tempi; l'uscita è prevista per il 4 ottobre.



In cantiere ci sono anche progetti come The Batman e The Suicide Squad, e tra questi s'inserisce di diritto anche DC Super Pets.

La Legione dei Super Pets è costituita da un gruppo di animali immaginari con superpoteri che hanno spesso collaborato con la Legione dei Supereroi, chiamati anche a sostituirli in casi eccezionali.

I personaggi sono comparsi principalmente nelle serie a fumetti della DC Comics, in particolare su Adventure Comics.

Per quanto riguarda la DC recentemente è arrivato nelle sale il supereroe Shazam mentre le foto di Birds of Prey, altro progetto DC in cantiere, ci hanno anticipato alcuni dettagli sul film con Margot Robbie che presto arriverà al cinema.