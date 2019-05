DC Super Pets: lo sceneggiatore promette tantissime sorprese e easter-egg

Dopo il precedente annuncio che aveva fissato la data di uscita di Super Pets al maggio 2021, la Warner ha cambiato i piani per il film d'animazione basato sulla Legione dei Superanimali.

Come stato annunciato nelle scorse ore, infatti, Super Pets uscirà nel 2022, decisione naturale dato che la precedente finestra di lancio era talmente vicina agli attesissimi The Batman (giugno 2021) e The Suicide Squad (agosto 2021) da rischiare una sovrabbondanza di progetti DC che non avrebbe giovato a nessuno.

Lo sceneggiatore del film John Whittington ha parlato del suo lavoro sul curioso film Warner diretto da Jared Stern, anticipando che in .

"Non voglio dire troppo ma io e Jared abbiamo lavorato insieme su Lego Batman e Lego Ninjago, ed è stato fantastico lavorare insieme alla sceneggiatura di Super Pets. Non vedo l'ora di poter ammirare il risultato finale, perché Jared è un grande scrittore e un grande regista, e so che farà un lavoro fantastico per questo film. Quindi sì, sono molto entusiasta della storia che abbiamo scritto. Penso che sarà divertente."

Whittington ha anche anticipato che il film sarà un completamente diverso dai film di ensemble di supereroi, e che sarà pieno di easter-egg e omaggi alla storia della DC. "Sarà molto divertente." Avrà, si spera, un tono divertente e irriverente, diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto, un po' come LEGO o qualcosa del genere. E sarà adatto ad un pubblico di tutte le età. Penso che i bambini si innamoreranno davvero dei personaggi e degli animali domestici, così come credo che gli adulti si divertiranno nel guardare un film su una squadra di supereroi visto da una prospettiva molto diversa da quella di Justice League o Avengers. E penso che ci saranno molte sorprese, un sacco di divertenti easter-egg e cammei per i grandi fan del mondo DC."

