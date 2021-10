DC Legue of Super-Pets: primo sguardo al film animato con The Rock e Keanu Reeves

DC Legue of Super Pets con Keanu Reeves è il film animato incentrato sugli animali domestici dei supereroi DC Films, e durante l'evento DC FanDome for Kids è stato svelato il primo sguardo ufficiale al curioso progetto.

Il film, nel quale The Rock sarà Krypto, il cane di Superman, uscirà nei cinema nel 2022. Durante la presentazione di un'ora di DC Kids FanDome, il primo filmato per il film Legue of Super-Pets è stato finalmente rivelato, insieme alla conferma che il trailer completo del film debutterà a novembre. Per il momento, potete godervi il teaser all'interno dell'articolo.

Ricordiamo che DC Legue of Super-Pets ha un cast di assoluto prim'ordine, che oltre a Dwayne "The Rock" Johnson come Krypto il Supercane, l'amico inseparabile di Superman, include anche Kevin Hart, amico e frequente collaboratore di Johnson, che darà la voce all'amico a quattro zampe di Batman, Ace the Bat-Hound. Il cast di DC League of Super-Pets include inoltre Keanu Reeves, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne e Diego Luna. Anche Marc Maron ha un ruolo nel film, e doppierà l'arcinemico di Superman, Lex Luthor.

DC Legue of Super-Pets è diretto da Jared Stern e Sam Levine, da una sceneggiatura scritta da Stern. Johnson e Stern sono i produttori insieme a Patricia Hicks, Dany Garcia e Hiram Garcia. John Requa, Glenn Ficarra e Nicholas Stoller servono come procuratori esecutivi.