DC, dopo il successo di Joker anche i film su Due Facce, Poison Ivy e Mr. Freeze?

Dopo l'ottimo esordio di Joker al box office, dove ha ottenuto oltre 230 milioni nel solo weekend d'esordio globale, sono iniziate a circolare voci secondo cui Warner Bros. starebbe pensando di puntare su altri stand-alone dedicati ai villain del Cavaliere Oscuro.

I rumor emersi sul web parlano di potenziali film su Due Facce, Poison Ivy e Mr. Freeze, e sebbene provengano da un portale notoriamente inaffidabile potrebbero nascondere un fondo di verità. I numeri messi insieme dal film di Todd Phillips sono infatti sbalorditivi, soprattutto se confrontati con un budget molto ridotto rispetto alle altre produzioni di film tratti dai fumetti, e potrebbero influire sui piani futuri dello studio.

Con oltre 95 milioni di dollari incassati nel primo weekend Joker ha firmato il miglior esordio di sempre per ottobre negli Stati Uniti, superando il risultato ottenuto l'anno scorso da Venom e facendo anche meglio di Justice League. Il film ha poi proseguito la sua corsa al botteghino con il miglior lunedì di ottobre (e settembre) mai registrato e si prepara ora ad affrontare la sua seconda settimana.

Il successo di questa operazione, che ricordiamo è anche valsa il primo Leone d'Oro per un cinecomic, potrebbe dunque spingere Warner a puntare anche su questo filone del già frammentato Universo Cinematografico DC: mentre da un lato proseguirà il DCEU con Aquaman 2, Wonder Woman 2, Flash, Birds of Prey e The Suicide Squad, dall'altro potremmo trovarci di fronte ad una serie di film a sé stanti di cui, oltre a Joker, farebbe potenzialmente parte anche l'atteso Batman di Matt Reeves.

Tornando ai film vociferati, Due Facce è uno dei personaggi che secondo alcune indiscrezioni apparirà nel film con Robert Pattinson (del quale però sono stati confermati solamente Catwoman e Pinguino), mentre al momento non ci sono notizie concrete sul coinvolgimento di Mr. Freeze e Posion Ivy - entrambi già trasposti sul grande schermo nel Batman & Robin di Joel Schumacher.