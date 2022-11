DC Studios, Warner Bros conferma: James Gunn ha iniziato a lavorare alla saga

Dall'1 novembre 2022 James Gunn è diventato ufficialmente il leader dei DC Studios insieme al produttore Peter Safran, e per la prima volta in queste ore il ceo di Warner Bros Discovery David Zaslav ha commentato la nuova gestione del franchise DC durante una chiamata con gli azionisti.

Parlando durante la chiamata sugli utili del terzo trimestre 2022 della Warner Bros. Discovery, Zazlav ha detto di essere "eccitato per quello che verrà fuori" dalla partnership di James Gunn e Peter Safran, che hanno soppiantato la ex DC Films e hanno assunto le redini della saga cinematografica e televisiva del DC Universe, per ristrutturare il franchise sul modello di 'universo interconnesso' creato dal Marvel Cinematic Universe.

"Ho passato molto tempo negli ultimi mesi con James e Peter" ha dichiarato il ceo di Warner, "e abbiamo parlato a lungo della nostra nuova strategia e dei piani a lungo termine per il futuro della DC, nei campi della televisione, dell'animazione e del cinema. Hanno una visione potente e un progetto ambizioso per la DC, e guideranno questa saga e questi personaggio con un approccio creativo più unificato che ci consentirà di valorizzare pienamente la forza di uno dei franchise più iconici del mondo. Hanno già iniziato a lavorare sodo, stanno lavorando sodo proprio in questo momento".

Mentre Joker di Todd Phillips e The Batman di Matt Reeves si sono rivelati enormi successi autonomi, i tentativi della DC di costruire un proprio universo condiviso sono spesso deragliati nel corso degli anni: riusciranno James Gunn e Peter Safran a costruire un nuovo corso duraturo per la saga? Staremo a vedere.

