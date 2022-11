DC Studios, svolta storica: addio The CW, accordo con Amazon per i contenuti!

Sembra questione di poco tempo prima che venga concluso un accordo tra la Warner Bros. Television Studios e la grandissima piattaforma Amazon. A rivelarlo è la CEO della Warner Bros, Channing Dungey, la quale spiega i passi che lo studio sta intraprendendo e le loro ragioni.

Durante il Content London, Channing Dungey ha rivelato che la Warner Bros. Television sta per concludere un accordo importante con Amazon per la distribuzione di prodotti animati DC. La piattaforma scelta sarebbe quella di Prime Video (anche se non è ancora chiaro se tale accordo si applicherà anche per Freevee, altro servizio di streaming di Amazon).

Leggiamo insieme cosa ha rivelato la Dungey: “Con l'animazione il nostro approccio iniziale era un 'giocare in casa' ma adesso ci stiamo espandendo su piattaforme differenti", dunque sembra chiaro un approccio più ad ampio respiro per la Warner Bros, i cui contenuti DC per il piccolo schermo erano l'ArrowVerse ed erano sviluppati per The CW. Facendo un piccolo recap, la Warner ha venduto The CW, che non è dunque più azionista di maggioranza, mettendo in pericolo anche l'ArrowVerse. Tutto questo polverone ha significato la chiusura e il depotenziamento di vecchi contenuti, tra cui Flash, Stargirl e molti altri titoli. (Piccolo aggiornamento, Stargirl è divenuta preda della ristrutturazione della Warner Bros. Discovery). Insomma, finora i contenuti DC non erano supportati da un accordo solido.

In ogni caso, aggiunge la Dungey che: "HBO Max è lo stop principale, ma ora stiamo per chiudere un grande accordo con Amazon per i contenuti d'animazione DC". Sembra dunque che il primo approccio della distribuzione si rivolga comunque ad HBO Max, ma intanto la Warner si apre a nuove strade e collaborazioni promettenti.