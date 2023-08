DC Studios, il produttore di Zack Snyder confuso dai piani di James Gunn per la saga

Charles Roven, che è stato produttore di tutti i film di Zack Snyder sviluppati per l'ormai defunto DCEU, ha affermato di non comprendere appieno i piani di James Gunn per il nuovo DCU, il reboot che l'autore sta sviluppando per i suoi DC Studios.

Roven, che oltre a produrre film come Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice ha lavorato anche con Gunn in qualità di produttore di The Suicide Squad (a proposito, a quanto pare in queste ore è stato svelato il futuro di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn), parlando con The Hollywood Reporter ha affermato di essere un ottimo amico del nuovo co-CEO dei DC Studio, tuttavia ha aggiunto di essere confuso sul reboot del DC Extended Universe nel nuovo DCU.

Ha detto: "In questo momento stanno davvero riavviando tutto e c'è molta confusione in giro. Ad esempio, ci sono ancora diverse cose che non mi sono molto chiare, cosa ne faranno dei nostri attori? Useranno o non useranno i vecchi attori per gli stessi ruoli? Non lo so, non lo so davvero." La confusione deriva dal fatto che il rilancio del DCU è stato annunciato con ancora diversi film del vecchio DCEU da distribuire nei cinema, ma Roven ha anche rivelato di non aver parlato con James Gunn della potenziale produzione di alcun futuro film DCU, incluso l'attesissimo Superman: Legacy, che sarà diretto dallo stesso Gunn e darà il via al nuovo DCU. Il film sarà interpretato da David Corenswet, che interpreterà il nuovo Clark Kent/Superman sostituendo ufficialmente Henry Cavill nei panni dell'Uomo d'Acciaio.

