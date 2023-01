DC Studios, quali personaggi potrebbe interpretare Kevin Bacon nel nuovo universo?

La carriera di James Gunn è profondamente legata a Kevin Bacon. L'attore, prima di collaborare allo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia, aveva già lavorato con il regista in Super - Attento crimine!!! del 2010. Insomma, una testimonianza di quanto gli piaccia fare film con lui.

Il legame tra i due e il modo in cui Bacon ha ammesso di essere sempre pronto alla chiamata del regista per qualche progetto, ha portato molti fan a sperare in un ipotetico coinvolgimento dell'interprete in nuovi cinecomic dopo che James Gunn è arrivato a capo dei DC Studios. Non sarebbe la prima volta dell'attore in questo mondo dato che, già nel 2011, ha vestito i panni del villain Sebastian Shaw in X-Men L'inizio, una delle pellicole più apprezzate del franchise Fox.

L'aver bazzicato in questi lidi ha spinto moltissimi a pensare ai ruoli che Kevin Bacon potrebbe ipoteticamente ricoprire in prodotti futuri del neonato universo cinematografico DC. I personaggi interessanti sono molti ma il cerchio si è ristretto a sette:

Sinestro

Max Mercury

Travis Morgan

Maxwell Lord (già comparso in Wonder Woman 1984 interpretato da Pedro Pascal)

Jonar Carter/Supernova

John Lynch

Will Magnus

In tutti i casi parliamo di personaggi con caratterizzazioni ben precise che metterebbero incredibilmente in luce la grande abilità da caratterista dell'attore.

In occasione dell'uscita dello speciale di Natale, Kevin Bacon ha definito una esperienza 'extracorporea' essere nominato in Guardiani della Galassia Vol.1. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!