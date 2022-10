DC Studios, Kevin Feige si congratula con James Gunn: 'Sarò in prima fila per i suoi film'

Alla premiere di Black Panther: Wakanda Forever tenutasi nelle scorse ore, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige non ha soltanto anticipato i nuovi Avengers e gli X Men nel MCU ma ha anche colto l'occasione per congratularsi con James Gunn, recentemente eletto presidente dei DC Studios.

In sostanza, il regista della saga di Guardiani della Galassia andrà a ricoprire in casa DC lo stesso ruolo che ha permesso a Kevin Feige di creare e guidare il Marvel Cinematic Universe dal 2008, e il super-produttore, che scelse James Gunn per il franchise di Star Lord e compagnia, non potrebbe esserne più orgoglioso. Intercettato dai microfoni di Deadline, infatti, Kevin Feige si è congratulato con James Gunn per la sua nuova posizione, dichiarando: "Beh, James ha ancora molto lavoro da fare per la Marvel da qui fino a maggio, e ne è ben consapevole. Ma quando la sua avventura con noi giungerà a conclusione, sarò in prima in fila per vedere tutti i suoi prossimi film”.

Ricordiamo che James Gunn, che da anni aveva anticipato l'imminente addio ai Marvel Studios con la conclusione della sua trilogia di Guardiani della Galassia, ha ancora due appuntamenti fissati sul calendario uscite del Marvel Cinematic Universe: il primo sarà per il 25 novembre prossimo con Guardiani della Galassia Speciale Natalizio, che fungerà sia da epilogo alla Fase 4 sia da prologo per Guardiani della Galassia 3; il secondo e ultimo appuntamento, atteso per maggio 2023, è proprio il terzo 'Volume' della saga dei Guardiani della Galassia, che segnerà la definitiva conclusione del viaggio di James Gunn ai Marvel Studios.

Da lì in poi l'autore passerà in pianta stabile ai DC Studios, di cui gestirà personalmente tutti gli aspetti creativi, con il co-presidente Peter Safran Lui che invece supervisionerà la direzione economica della nuova etichetta Warner Bros Discovery.

Continuate a seguirci per tutte le novità dai mondi Marvel e DC.