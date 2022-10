DC Studios: prima di James Gunn Warner Bros ha provato ad ingaggiare...Kevin Feige!?

Negli ultimi giorni il mondo di Hollywood è stato scosso da un'importante novità quando James Gunn è stato annunciato presidente dei nuovi DC Studios insieme a Peter Safran, ma a quanto pare prima di ingaggiare lui Warner Bros Discovery aveva pensato ad un pesce ancora più grosso: Kevin Feige.

Come vi abbiamo riportato per mesi, il ceo di Warner Bros Discovery David Zaslav ha passato diverso tempo alla ricerca di una figura dirigenziale che sovrintendesse la divisione cinematografica e televisiva della DC Films (etichetta ora trasformata in DC Studios), e durante l'estate da Hollywood aveva iniziato a spargersi la voce che il dirigente era intenzionato ad ingaggiare un 'suo' Kevin Feige. Ma stando a quanto riportato da Above The Line in queste ore, pare che la Warner abbia anche avanzato una vera e propria offerta al Kevin Feige originale, il super-produttore leader dei Marvel Studios. Il sito osserva: "David Zaslav voleva qualcuno come Kevin Feige alla guida dell'universo DC, e a quanto pare lo ha persino contattato per offrirgli il lavoro: lui ha educatamente rifiutato, naturalmente. Il suo obiettivo è prendere il DC Universe e renderlo competitivo con il Marvel Cinematic Universe".

Dal 2008 a oggi Kevin Feige, grazie al Marvel Cinematic Universe, è diventato il produttore più importante di Hollywood, e un suo passaggio dalla Disney alla Warner Bros sarebbe stato qualcosa di assolutamente incredibile: e chissà cosa avrebbe fatto con personaggi come Batman, Superman e Wonder Woman?

Ora i fan potranno scoprire cosa, con quegli eroi, potrà fare invece James Gunn. A questo proposito, ecco cosa ha detto Kevin Feige sul nuovo ruolo di James Gunn in casa DC: il regista ha ancora due progetti MCU in uscita, Guardiani della Galassia Speciale Natalizio e Guardiani della Galassia 3, in arrivo rispettivamente dal 25 novembre prossimo su Disney Plus e dal 5 maggio 2023 al cinema.