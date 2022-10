DC Studios: James Gunn realizzerà il film sulle Gotham City Sirens con Margot Robbie?

In queste ore DC Films è diventata DC Studios con James Gunn alla guida creativa dell'etichetta cinematografica basata sulle proprietà intellettuali di DC Comics, e ovviamente i fan stanno già fantasticando su quali nuovi progetti saranno annunciati nel prossimo futuro.

Uno dei più gettonati è il chiacchieratissimo Gotham City Sirens, un progetto dalla lunga gestazione in casa ex DC Films nato inizialmente come spin-off di Suicide Squad di David Ayer con Margot Robbie di nuovo nei panni di Harley Quinn: il progetto fu rimpiazzato in corso d'opera da Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ma nel 2020 lo stesso Ayer aveva confermato che, sebbene fosse stato messo in pausa, era ancora vivo e vegeto.

La scorsa settimana era stato confermato che James Gunn dirigerà almeno un altro film DC dopo The Suicide Squad (con l'opzione per un terzo progetto), e sappiamo che in passato l'autore ha più volte ribadito il suo interesse nel lavorare ancora con Margot Robbie; dall'altra parte, la stessa attrice ha chiarito di essere ancora la Harley Quinn del DCEU, dato che la nuova Harley Quinn di Lady Gaga in Joker 2 non avrà alcun impatto sulla saga di The Suicide Squad. Anzi, in precedenza proprio Margot Robbie aveva rivelato l'intenzione di realizzare un film su Harley Quinn e Poison Ivy: che il tanto atteso Gotham City Sirens possa diventare realtà?

Al momento non ci sono indicazioni in tal senso, ma la speranza dei fan rimane ora che il franchise si è aperto verso direzioni totalmente nuove: restate sintonizzati per tutti i prossimi sviluppi, i prossimi mesi per DC Studios si preannunciano roventi.