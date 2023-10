DC Studios, James Gunn promette nuovi annunci per Capitolo 1: Dei e Mostri del DCU

Con la fine dello sciopero degli sceneggiatori WGA e il possibile nuovo accordo tra gli studio e il sindacato SAG per far terminare anche lo sciopero degli attori James Gunn, regista e direttore creativo del DCU, ha anticipato nuovi annunci per il futuro della saga.

Rispondendo ad un fan tramite un post sul social network Threads, l'autore - eletto da Warner Bros Discovery come co-ceo dei nuovi DC Studios insieme al produttore del The Conjuring Universe Peter Safran - l'autore di The Suicide Squad e Peacemaker ha dichiarato: "Non ho ancora avuto modo di parlare con gli sceneggiatori dopo la conclusione dello sciopero, ma sono contento che finalmente sia stato raggiunto un accordo con gli studios. Ora bisogna continuare a monitorare la situazione nelle prossime settimane, ma immagino che ci saranno nuovi aggiornamenti in un futuro non troppo lontano".

Ricordiamo che la line-up iniziale dei DC Studios per "Capitolo Uno: Dei e Mostri", una sorta di 'Fase 1' in stile Marvel Studios, sarà composta dai film Superman: Legacy, Batman: The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing e The Authority, e verrà ampliata dalle serie televisive, sia animate che live-action, in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Max - precedentemente nota come HBO Max - tra le quali Creature Commandos, Waller, Booster Gold, Lanterns, Peacemaker 2 e Paradise Lost. La prima uscita della nuova saga sarà Creature Commandos, in arrivo nel 2024, mentre il primo film per il cinema sarà Superman: Legacy, diretto dallo stesso Gunn e in uscita l'11 luglio 2025.

