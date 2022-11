DC Studios, James Gunn e Peter Safran: 'Vogliamo creare una Bibbia della DC'

Secondo alcune voci molto affidabili, James Gunn e Peter Safran, nuovi CEO dei DC Studios, avrebbero presentato negli uffici Warner Discovery un piano decennale capace di raccontare, per la prima volta, una storia unitaria capace di toccare più fronti compresi videogiochi e animazione.

Secondo quanto trapelato e dichiarato dal CEO di Warner Bros Discovery David Zaslav, l'intenzione dei due neo presidenti sarebbe quella di realizzare una "Bibbia del DC Universe capace di unire sempre più storie e racconti". Il grande capo Warner si è definito molto contento e fiducioso del lavoro che Gunn e Safran stanno facendo. "Questa è stata un'opportunità unica per raccontare una grande storia generale... Una bellissima grande storia attraverso film, giochi televisivi, live-action e animazione."

Gunn non ha mai fatto mistero della sua passione per i personaggi DC in particolare gli emarginati. Non è un caso che il primo lavoro DC in cui ha messo direttamente mano, dirigendolo, è stato The Suicide Squad, uno dei cinecomic più folli ed anticonvenzionali degli ultimi anni. Il regista e produttore ha inoltre parlato del grandissimo potenziale dei due pilastri narrativi del mondo DC "Amo Superman e amo Batman. Adoro la loro interazione. Amo i modi in cui sono uguali e i modi in cui sono completamente diversi”. Dopo l'annuncio del ritorno di Henry Cavill nei panni dell'Uomo d'Acciaio sembra più che logico ripartire da lì.

Riguardo i suoi rapporti con i Marvel Studios Gunn ha confessato di aver chiamato Kevin Feige subito dopo aver avuto la notizia dell'incarico. Il grande capo dell' MCU ha mostrato tutto il suo supporto al collega, augurandogli il meglio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!