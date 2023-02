James Gunn su Superman e Wonder Woman: mai licenziato Gal Gadot. Cavill? Non è adatto

IL DCU è destinato a espandersi, ora che i co-responsabili James Gunn e Peter Safran hanno annunciato i loro prossimi progetti. Alcuni ruoli verranno riformulati, altri mantenuti, e in molti si chiedono quale sarà il futuro degli interpreti di The Flash (Ezra Miller) e Wonder Woman (Gal Gadot).

In un recente commento su Instagram, Gunn ha fatto chiarezza sulla situazione: "Non vedo l'ora di assistere ai nuovi progetti" ha scritto un utente, "ma mi dispiace che abbiate licenziato Henry e Gal, pur avendo mantenuto Ezra. Lui è una vera testa di rapa mentre Herny e Gal si sono sempre impegnati al massimo. Semplicemente, ritengo che tutto questo non abbia alcun senso". Alché la risposta del co-responsabile è stata la seguente: "Non abbiamo licenziato Gal. Il film su Ezra è già stato fatto. Henry non è adatto per l'idea che io ho di Superman".

Facciamo quindi chiarezza: le informazioni sul futuro di Gadot sono scarse, soprattutto perché Superman e Batman, gli altri due personaggi che costituiscono la Trinità DC insieme a Wonder Woman, subiranno una profonda rimodulazione; le uscite del capitolo tre e del prequel di Themyscira intitolato Paradise Lost lasciano ben sperare, ma il primo è stato cancellato, mentre il secondo rimane ancora avvolto nel mistero. Al riguardo, sembrerebbe svelato il motivo per cui Parry Jenkins ha abbandonato Wonder Woman 3.

"Oggi è l'anniversario dell'annuncio che avrei interpretato Wonder Woman" ha scritto Gadot su Instagram. "Sono così grata per l'opportunità di interpretare un personaggio così incredibile e iconico... e soprattutto sono grata a VOI. I fan. I fan più incredibili, affettuosi e amorevoli del mondo. A volte mi pizzico per verificare che io non stia sognando. Non vedo l'ora di condividere il prossimo capitolo con voi".

Quanto a Miller – controversie personali a parte, – reciterà nel film The Flash, in uscita il 16 giugno 2023, ma non è chiaro che strada intraprenderà la sua carriera dopo quella data; ma Gunn promette che The Flash sarà "uno dei migliori film di supereroi di sempre".