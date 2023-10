DC Studios, James Gunn a lavoro sul live-action di Strange Adventures di Tom King?

Il primo capitolo del nuovo DC Universe può finalmente continuare a prendere forma ora che lo sciopero degli sceneggiatori è finalmente giunto a una conclusione. Secondo un’indiscrezione il dipartimento cinematografico del gigante dei fumetti starebbe lavorando a un adattamento di Strange Adventures dell’autore Tom King.

Dopo aver riportato l’indiscrezione che vorrebbe Gal Gadot tornare nell’universo DC come Wonder Woman, torniamo a parlare dei piani della creatura di James Gunn per parlare dei rumor che vorrebbero in lavorazione una trasposizione della serie a fumetti di Tom King.

La cosa, in effetti, potrebbe avere assolutamente senso, visto che lo stesso Tom King è uno degli sceneggiatori chiamati da Gunn per dare vita al nuovo DC Universe che sostituirà il defunto DC Extended Universe.

La sinossi dei fumetti recita: “Adam Strange è l’eroe di Rann e un uomo famoso in tutta la galassia per il suo coraggio e per il suo onore. Dopo aver condotto la sua patria adottiva alla vittoria in una grande guerra planetaria, Adam e sua moglie Alanna si ritirano sulla Terra, dove vengono accolti da applausi, premi e parate. Ma non tutto è così felice e bello come sembra, perché le decisioni prese da Adam durante le battaglie su Rann tornano a perseguitare la sua famiglia e a minacciare l’intero Universo DC. Da lì, il suo destino è nelle mani di uno dei suoi compagni eroi, Mr. Terrific, che deve scegliere se salvare Adam o il mondo”.

La serie, acclamata dalla critica, era essenzialmente un richiamo metaforico della guerra in Iraq, con Adam Strange intento nel cercare di convincere i suoi compagni eroi a farsi coinvolgere in un conflitto lontano, dopo essere stato ingannato da informazioni sbagliate.

Il progetto potrebbe segnare una netta differenziazione tra il nuovo universo cinematografico della DC e il Marvel Cinematic Universe, e, in attesa di capire se le voci riguardo tale trasposizione siano reali, vi lasciamo alle parole di James Gunn a proposito di 3 attori del vecchio DCEU che torneranno nel DCU.