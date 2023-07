DC Studios, James Gunn sui grossi rumor per il futuro del DCU: cosa c'è di vero?

Nonostante i possibili ritardi causati dagli scioperi hollywoodiani, il nuovo DCU di James Gunn è pronto a partire con le prime serie e con Superman: Legacy. Intanto, vista l’assenza della DC al Comic-Con, ci ha pensato lo stesso Gunn a smentire alcune indiscrezioni a proposito del nuovo universo attraverso il nuovo social Threads.

James Gunn ha già spiegato le differenze tra l'MCU e il suo nuovo DCU e, sfruttando i social come è solito fare, ha recentemente risposto ad alcuni rumor condivisi dai fan per fare chiarezza sul futuro della sua nuova creatura.

Rispondendo su Threads a due post differenti Gunn ha prima smentito la notizia che avrebbe visto la David Zaslav chiedere al regista di inserire molti personaggi all’interno del nuovo film sull’Uomo d’Acciaio come vetrina per un’eventuale vendita del franchise con un eloquente: “Naturalmente no”, e quindi, in maniera ancora più secca all’inidscrezione a proposito di un nuovo film sulla Justice League, con una risposta monosillabica: “No”.

Entrambi i post si possono quindi ricondurre alla scelta di inserire un numero di personaggi cospicuo all’interno del nuovo film su Superman del fillmmaker, che, ha comunque già rassicurato i fan a proposito del suo mettere la trama e la storia davanti a tutto, affermando che qualunque scelta fatta è soltanto utile a costruire un film migliore.

Non possiamo fare altro che aspettare per capire quali saranno i piani della DC per il suo nuovo universo cinematografico, intanto, vi lasciamo alla news che ricorda quale sarà la prima serie del nuovo DCU.