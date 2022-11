DC Studios, James Gunn celebra il primo giorno da presidente con un tweet esilarante!

E' un nuovo inizio per i DC Studios. A confermarlo è la scelta dei vertici Warner di piazzare a capo di questa nuova "divisione" James Gunn e Peter Safran. Per celebrare il primo giorno di lavoro in questa nuova posizione, Gunn ha pubblicato un tweet che cita un fumetto direttamente Superman.

La nascita dei DC Studios è qualcosa che il pubblico si aspettava da diverso tempo. Dopo anni passati a realizzare prodotti che non raccoglievano mai il successo sperato, la Warner ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione capace di ricostruire la DC dalle fondamenta. Aver messo James Gunn a capo di questa nuova squadra conferma solo la volontà di realizzare qualcosa di totalmente folle e innovativo.

Mentre il pubblico inizia già a speculare su una battaglia tra Marvel Studios e DC Studios, James Gunn ha mostrato la sua incredibile voglia di mettersi al lavoro. Nel celebrare il suo primo giorno come presidente il regista ha pubblicato un Tweet che cita una vignetta vecchio stile di Superman. "Primo giorno. Nuovo lavoro" scrive la didascalia facendo un ironico riferimento alla sua nuova posizione. Le idee per rilanciare il mondo DC sembrano essere tantissime, tanto che, al momento, le intenzioni di Gunn sembrano quelle di mettere ordine a questo fiume in piena di prodotti in arrivo.

Prima di diventare ufficialmente "di proprietà" dei DC Studios, James Gunn arriverà su Disney+ con il nuovo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia e al cinema con il terzo capitolo della trilogia Marvel. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!