DC Studios, Idris Elba sul ritorno nel franchise: 'Vorrei tornare come Bloodsport'

L'arrivo di James Gunn alla gestione dei DC Studios ha fatto pensare a molti fan che potesse confermare all'interno dell' universo i personaggi utilizzati nel suo The Suicide Squad. Al momento in regista non ha parlato della questione ma, uno dei protagonisti della pellicola, Idris Elba ha detto la sua.

L'attore ha svelato che preferirebbe tornare nell'universo DC non prestando il volto ad un altro personaggio ma rivestendo i panni del suo Bloodsport, rimasto tra i personaggi più iconici di The Suicide Squad - Missione Suicida. La pellicola ribaltava totalmente i canoni dei cinecomic proponendo un film politicamente scorretto ma capace di raccontare una storia semplice ma memorabile. "Adoro interpretare Bloodsport. È un personaggio fantastico e speriamo di vederlo di più" ha rivelato l'attore.

Fin da subito Idris Elba si è mostrato fiducioso verso il lavoro con la DC di James Gunn sperando che in un futuro di porne fare parte. L'arrivo del regista alla direzione dello pseudo reboot di Suicide Squad aveva suscitato l'esaltazione di moltissimi fan. Effettivamente l'ottimo risultato raggiunto dalla pellicola in termini di accoglienza da parte della critica e apprezzamento del pubblico ha aiutato Gunn ad ottenere il credito necessario per essere messo a capo della "rinascita totale" della DC.

Nel frattempo James Gunn continua a rispondere ai fan sui propri social non pentendosi delle proprie scelte e rivendicando le decisioni prese per il rilancio dell'universo cinematografico. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!