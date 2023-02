DC Studios, Gunn sull'età di Superman e Batman: 'Avranno un paio d'anni di differenza'

Una delle questioni che appassiona i fan più accaniti di cinecomic e fumetti è l'età con cui i loro beniamini saranno trasposti sul grande schermo. In particolare nella DC, nel corso degli anni, sono stati proposte versioni di Batman e Superman con età differenti. Gunn ha voluto rispondere alla questione.

"Sì, ma le persone stanno speculando su entrambe le età. Tutto quello che ho sempre detto è che Superman era più giovane di quarant'anni e Batman POTREBBE avere un paio di anni più di Superman" ha scritto il regista e CEO dei DC Studios in un tweet rispondendo alle domande dei fan interessati a carpire qualche dettaglio in più sulla linea che prenderà il racconto dei due personaggi. La domanda sorge spontanea soprattutto dopo aver visto nell'ultimo anno essere proposto al cinema un film in cui viene mostrata una versione di Batman molto più giovane.

Dopo gli annunci fatti da James Gunn sui film dei nuovi DC Studios la curiosità è aumentata rispetto al modo e ai toni con cui potrebbero essere raccontate determinate storie. In particolare con Batman abbiamo visto come in decenni la storia del personaggio è stata affrontata in maniera sempre diversa, partendo dalla sua versione più inesperta (incarnata dal Batman di Pattinson) fino a quella adulta di Michael Keaton che verrà mostrata nel prossimo film di Flash.

Nel frattempo è in lavorazione una nuova serie su Il Pinguino, personaggio che fa parte dell'universo di Batman creato da Matt Reeves. Riguardo la serie Colin Farrell ha provocato i fan definendo The Batman solo l'inizio di una storia più grande. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!