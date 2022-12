DC Studios, la nuova gestione sta creando una rivolta nel settore creativo?

Si tratta di un periodo di grandi cambiamenti per il DC Universe dopo l'arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo dei DC Studios. Tuttavia, le numerose novità in seno all'azienda starebbero creando qualche grattacapo al comparto creativo dello studio, a causa soprattutto per divergenze comunicative, secondo gli ultimi report.

Secondo quanto riporta Deadline i rappresentanti e i creator dell'azienda sarebbero stati tenuti all'oscuro dei cambiamenti e delle nuove decisioni che starebbero per prendere Gunn e Safran.

Nello specifico, i creativi sarebbero preoccupati del destino dei loro progetti in lavorazione nel futuro.



Una fonte ha dichiarato a Deadline nei giorni scorsi che sarebbe in atto addirittura 'una rivolta', affermando che tutto questo è 'orribile' e che 'l'attività creativa si basa sulle relazioni'.

Le ultime notizie sui progetti DC che sono state riportate dalla stampa in effetti prospettano dei cambiamenti radicali nei progetti creativi futuri dello studio.



Ieri è stato anticipato che addirittura Wonder Woman 3 è stato cancellato; nessun terzo capitolo del franchise con protagonista Gal Gadot nei panni di Diana Prince/Wonder Woman.



Una notizia che ha scioccato totalmente i fan DC, già piuttosto scombussolati dalle difficoltà del DC Universe al cinema negli ultimi anni.

Nel frattempo James Gunn ha parlato della new entry Lobo. Siete ansiosi di scoprire quali saranno i piani del regista di Guardiani della Galassia e Peter Safran per il futuro del DC Universe.