DC Studios, quali film e serie tv presenterà James Gunn? Al via il Toto-annuncio

Come ribadito dallo sceneggiatore e regista James Gunn nelle scorse ore, la prima line up del nuovi DC Studios sarà annunciata a brevissimo, entro la fine di gennaio, una finestra temporale che si chiuderà il prossimo martedì 31.

L'autore, divenuto co-CEO dei nuovi DC Studios insieme al produttore Peter Safran, ha specificato che non sarà svelato l'intero parco titoli dei prossimi dieci anni del DCU - una scelta comprensibile, considerato che Gunn e Safran hanno assunto la guida della casa di produzione solo da poche settimane - ma i fan avranno comunque modo di scoprire quelli che saranno i primi progetti dell'imminente futuro della saga.

Escludendo quindi i film nati dalla precedente dirigenza e in uscita nei prossimi mesi (e quindi i vari Shazam: Fury of the Gods, The Flash, Aquaman & The Lost Kingdom e Blue Beetle) quali saranno gli annunci di James Gunn per il DCU? Ecco le opzioni più probabili:

Nuovo film di Superman : un progetto già ampiamente anticipato dallo stesso Gunn, che sta personalmente scrivendo la sceneggiatura (incentrata su un Clark Kent alle prime armi, ma già in azione come Uomo d'Acciaio in quel di Metropolis). Sarà svelato il titolo? L'identità del regista? Il nome dell'attore che erediterà il ruolo da Henry Cavill? Staremo a vedere.

: un progetto già ampiamente anticipato dallo stesso Gunn, che sta personalmente scrivendo la sceneggiatura (incentrata su un Clark Kent alle prime armi, ma già in azione come Uomo d'Acciaio in quel di Metropolis). Sarà svelato il titolo? L'identità del regista? Il nome dell'attore che erediterà il ruolo da Henry Cavill? Staremo a vedere. Nuovo film di Jason Momoa : anche questo secondo progetto, per quanto segreto, è ormai abbastanza noto. Nei giorni scorsi Jason Momoa ha anticipato un imminente annuncio DC che lo riguarda da vicino, addirittura postando sui social un video in cui si riprendeva mentre usciva da una riunione con Warner Bros.

: anche questo secondo progetto, per quanto segreto, è ormai abbastanza noto. Nei giorni scorsi Jason Momoa ha anticipato un imminente annuncio DC che lo riguarda da vicino, addirittura postando sui social un video in cui si riprendeva mentre usciva da una riunione con Warner Bros. Il futuro di Batman : anche in questo caso, il regista di The Batman Matt Reeves ha confessato alla stampa di essersi incontrato in queste settimane con il sodale James Gunn per stabilire le linee guida della saga con Robert Pattinson e assicurarsi che i due franchise non si 'pestino i piedi' a vicenda. Allo stesso tempo, James Gunn in precedenza ha assicurato ai fan che Batman farà parte del franchise DCU che sta sviluppando con Peter Safran, dunque è lecito aspettarsi delucidazioni anche per il futuro dell'Uomo Pipistrello.

: anche in questo caso, il regista di The Batman Matt Reeves ha confessato alla stampa di essersi incontrato in queste settimane con il sodale James Gunn per stabilire le linee guida della saga con Robert Pattinson e assicurarsi che i due franchise non si 'pestino i piedi' a vicenda. Allo stesso tempo, James Gunn in precedenza ha assicurato ai fan che Batman farà parte del franchise DCU che sta sviluppando con Peter Safran, dunque è lecito aspettarsi delucidazioni anche per il futuro dell'Uomo Pipistrello. The Penguin e oltre : se, appunto, la line-up di James Gunn riguarderà anche i 'sotto-franchise' dei suoi DC Studios e non solo il canone principale del nuovo DCU, allora l'appuntamento di gennaio potrebbe essere il momento giusto per svelare nuovi spin-off targati Matt Reeves, come ad esempio il chiacchierato stand-alone dedicato alla Catwoman di Zoe Kravitz.

: se, appunto, la line-up di James Gunn riguarderà anche i 'sotto-franchise' dei suoi DC Studios e non solo il canone principale del nuovo DCU, allora l'appuntamento di gennaio potrebbe essere il momento giusto per svelare nuovi spin-off targati Matt Reeves, come ad esempio il chiacchierato stand-alone dedicato alla Catwoman di Zoe Kravitz. Harley Quinn : il ruolo di Harley Quinn appartiene a Margot Robbie nella saga interconnessa della DC, e James Gunn lo sa bene avendola diretta in The Suicide Squad. Nel frattempo però anche Lady Gaga interpreterà la famosa anti-eroina, e lo farà in Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, al fianco del premio Oscar Joaquin Phoenix. Come per la situazione The Batman ci aspettiamo aggiornamenti anche per la saga di Arthur Fleck.

: il ruolo di Harley Quinn appartiene a Margot Robbie nella saga interconnessa della DC, e James Gunn lo sa bene avendola diretta in The Suicide Squad. Nel frattempo però anche Lady Gaga interpreterà la famosa anti-eroina, e lo farà in Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, al fianco del premio Oscar Joaquin Phoenix. Come per la situazione The Batman ci aspettiamo aggiornamenti anche per la saga di Arthur Fleck. Il ritorno di Ben Affleck : l'attore sarà rivisto nei panni di Batman in The Flash e Aquaman 2, ma James Gunn ha anticipato che Ben Affleck tornerà in casa DC come regista per un film 'ancora da decidere' al tempo della clamorosa rivelazione. La star uscirà col suo nuovo film Air ad aprile 2023, dunque potrebbe essere disponibile per accettare un nuovo incarico.

: l'attore sarà rivisto nei panni di Batman in The Flash e Aquaman 2, ma James Gunn ha anticipato che Ben Affleck tornerà in casa DC come regista per un film 'ancora da decidere' al tempo della clamorosa rivelazione. La star uscirà col suo nuovo film Air ad aprile 2023, dunque potrebbe essere disponibile per accettare un nuovo incarico. The Suicide Squad 2, Peacemaker 2 e nuovi spin-off: resterebbe anche un certo James Gunn-regista di cui discutere. A parte il nuovo ruolo dirigenziale, l'autore non ha ancora annunciato il suo prossimo film e con Guardiani della Galassia 3 in uscita a maggio prossimo è possibile che vorrà tornare sul set nell'immediato futuro. Un'opzione potrebbe essere un sequel di The Suicide Squad, oppure un nuovo spin-off legato alla Task Force X.

Quali titoli sperate di vedere annunciati nei prossimi giorni? Ditecelo nei commenti.