DC Studios, i fan di Zack Snyder ora ce l'hanno con James Gunn: ma dovrebbero festeggiare

In una delle notizie più importanti della storia recente di Warner Bros e DC, in queste ore è stato annunciato che James Gunn e Peter Safran saranno i co presidenti di DC Studios, un'evoluzione della precedente DC Films: ma la cosa, curiosamente, non è stata presa bene dai fan di Zack Snyder.

I fan della DC fedeli al lavoro del regista di Man of Steel e Batman v Superman Dawn of Justice, infatti, nei minuti successivi all'annuncio sulla nuova direzione intrapresa dal franchise di Warner Bros Discovery si sono subito rivolti ai social media per dichiarare che il lavoro di James Gunn a capo dei DC Studios decreterà la morte dello Snyderverse e qualsiasi speranza di un ritorno di Zack Snyder in casa DC: ma siamo al paradosso più totale.

Perché, in effetti, il nuovo ruolo di James Gunn come leader creativo dei DC Studios non segna affatto la cosiddetta "morte dello Snyderverse", anzi tutt'altro: a parte il fatto che mai come in questo momento, negli ultimi anni, i frutti della saga costruita da Zack Snyder sembrano pronti per essere colti, con praticamente tutti gli attori scelti dal regista per il suo progetto di Justice League ancora a bordo, da Jason Momoa a Gal Gadot, con Ben Affleck che addirittura tornerà in Aquaman 2 e Henry Cavill confermato ufficialmente di nuovo come Superman.

La lamentele degli appassionati questa volta sono davvero difficili da comprendere, specialmente perché se mai esiste nel Multiverso una linea temporale in cui Zack Snyder torna davvero alla DC, è proprio quella con James Gunn alla guida del franchise: tralasciando il lungo rapporto di amicizia che lega i due autori (che hanno perfino lavorato insieme ai tempi del remake di Dawn of the Dead, diretto da Snyder e sceneggiato da Gunn), nella dichiarazione per commentare la nascita dei DC Studios James Gunn ha espressamente citato l'obiettivo di voler 'preservare l'espressione artistica dei registi coinvolti' nei prossimi progetti della saga.

Insomma, non è detto che la nomina di James Gunn si tradurrà in un ritorno di Zack Snyder in casa DC, ma allo stesso modo le polemiche contro il suo ruolo appaiono non solo esagerate, ma proprio paradossali. Come al solito staremo a vedere come si evolverà la situazione, nel frattempo continuate a seguirci.