DC Studios, a che ora ci sarà l'evento di James Gunn? Ecco le prime indiscrezioni

Ieri è stato confermato che l'attesissima presentazione dei nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran avrà luogo oggi 31 gennaio, mantenendo così fede alla promessa di un annuncio ufficiale entro la conclusione del primo mese del 2023.

Ma a che ora ci sarà esattamente la presentazione del nuovi film del DC Universe? Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la nota scooper e insider Grace Randolph ha fatto sapere, durante una diretta del suo famoso show "Beyond the trailer", che il 'panel' avrà luogo alle 12 pm EST, vale a dire alle 18:00 ora italiana: un orario abbastanza credibile, considerato che molto spesso la Warner Bros lo utilizza per il lancio dei trailer dei suoi nuovi film, che da noi arrivano quasi sempre a pomeriggio molto inoltrato.

Da notare inoltre che la Randolph, tra i commenti del post, ha addirittura lasciato intendere che 'tutti' - nella 'comunità' degli insider - già conosco la nuova line-up della DC, ma che nessuno finora ha fatto trapelare niente, come 'segno di vicinanza' al franchise nella speranza che possa finalmente ripartire come si deve, una volta per tutte. Nei giorni scorsi, noi abbiamo provato ad indovinare quali annunci farà James Gunn per il futuro della DC, e se volete farvi un'idea di cosa ci aspettiamo cliccate sul link evidenziato.

Nel frattempo, diteci nei commenti che cosa vi aspettate voi: quali progetti, tra film e serie tv, vorreste vedere nella prima 'Fase' del DCU?