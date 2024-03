DC Studios annuncia il live-action dei Teen Titans: il DCU di James Gunn cresce ancora

Qualche settimana fa Warner Bros aveva promesso nuovi annunci DCU, ed ora eccoci qui: in queste ore, infatti, è stato annunciato il film live-action dei Teen Titans, che andrà ad ampliare la line-up del DCU di James Gunn e Peter Safran.

I DC Studios hanno ingaggiato Ana Nogueira per scrivere la sceneggiatura del progetto, il secondo dell’attrice e drammaturga diventata autrice di punta nella famiglia DC dopo aver già completato la sceneggiature di Supergirl: Woman of Tomorrow, che sarà il secondo film della saga dopo Superman e che avrà come protagonista Milly Alcock di House of the Dragon.

Per chi non lo sapesse, i Teen Titans furono introdotti per la prima volta a metà degli anni '60 e comprendevano Robin, Kid Flash e Aqualad, oltre a Wonder Girl. Altri supereroi adolescenti come Speedy, il compagno di Green Arrow, o Nightwing, Cyborg, Raven e Starfire, si sono uniti alle loro avventure nel corso della storia editoriale del team. Oltre alla serie animata Teen Titans Go!, durata otto stagioni su Cartoon Network con quasi 400 episodi, e il lungometraggio spin-off Teen Titans Go! To the Movie, uscito nelle sale nel luglio 2018, i personaggi sono tornati in live-action per la famosa serie tv Titans.

Ana Nogueira è diventata famosa come attrice per The Vampire Diaries della CW, ma ha anche costruito una fiorente carriera di scrittrice e la sua opera teatrale Which Way to the Stage ha debuttato off-Broadway nel 2022.

