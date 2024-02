DC, la star di Talk to me Sophie Wilde vuole essere Harley Quinn nel DCU

Non conosciamo ancora il destino di Harley Quinn nel nuovo DCU di James Gunn: al momento i piani dello studios si concentrano sul debutto ufficiale rappresentato da Superman: Legacy. Ma se Harley Quinn tornerà ( c'è ancora la saga di The Batman di Matt Reeves) è probabile che avrà un volto diverso da quello dell'iconica Margot Robbie.

Ma a chi passerà il testimone la star di Barbie? Una candidata c'è già: l'attrice Sophie Wilde, volto dell'horror di successo Talk To Me, si è autocandidata per il ruolo della folle villain: "Penso di essere attratta dalle persone un po' fuori di testa, lo trovo davvero divertente - ha detto l'attrice a Gamesradar - quando ero al secondo anno della scuola di recitazione, ho interpretato Riccardo Terzo e penso che sia probabilmente uno dei miei personaggi preferiti tra quelli che ho interpretato. Lui , Mia in Talk To Me, penso di essere davvero catturata da personaggi più instabili e oscuri" .

L'attrice ha così dichiarato il suo interesse nell'interpretare la storica fidanzata di Joker: qualora Wilde raggiungesse il suo obiettivo con l'approvazione di Warner Bros ci troveremo difronte a una Harley Quinn molto diversa da quella che conosciamo. Tuttavia, considerata l'incredibile performance dell'attrice nell'horror firmato A24 è probabile che Sophie Wilde sarebbe in grado di ampliare la pazzia della super criminale più folle di Gotham. Nell'attesa di scoprire qualcosa in più sulla prossima apparizione di Harley Quinn, Wilde ha parlato della probabilità di tornare nel sequel di Talk To Me.