DC, smentiti parecchi rumor sui film in arrivo: ma due sono stati confermati

Secondo la Randolph Batgirl avrebbe preso il posto di Terry McGinnis in una sorta di adattamento live-action di Batman Beyond, ma Gonzalez ha smentito prontamente; allo stesso modo ha distrutto il rumor che voleva Ryan Reynolds è in trattative per tornare come Lanterna Verde . Continuando a sparare a zero, Gonzalez ha anche specificato che il rapporto di The Direct secondo cui starebbe per arrivare un nuovo film di Costantine sviluppato da Warner Bros è inventato di sana pianta, e infine si è sbellicato di fronte alle chiacchiere su un film intitolato Justice League: Rebirth.

Dopo aver smentito gli scooper che avevano riportato la notizia del ritorno di Jeffrey Dean Morgan in The Flash , costruita appositamente da zero e pensata come trappola acchiappa-scooper, il reporter di The Wrap Umberto Gonzalez è tornato all'attacco.

